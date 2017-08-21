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Tarihi ve doğal güzellikler trafo duvarlarını süslüyor

Mardin'de, görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesi, tarihi ve doğal güzellikleri trafo duvarlarına işledi.

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Tarihi ve doğal güzellikler trafo duvarlarını süslüyor

İlçe merkezindeki boyasız ve üzerlerindeki gelişigüzel yazılarla çevre kirliliği oluşturan elektrik trafoları, uygulamaya geçirilen "Trafo Panoları ve Saha Kabinlerini Boyama Projesi" ile ressamlar tarafından boyanmaya başlandı.

Nusaybin Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şehmus Biltekin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nusaybin Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ergün Baysal'ın talimatıyla proje hazırladıklarını söyledi.

Mor Yakup Kilisesi, Bağdat ve Alman köprüleri, Zeynel Abidin Camisi ile Hamidiye Kışlası'nın da aralarında yer aldığı tarihi varlıkların resimlerini trafo duvarlarına yansıttıklarını dile getiren Biltekin, şöyle konuştu:

"Ressam ve mimarlardan oluşan ekip tarafından profesyonel çizim yapılıyor. Kirlilik oluşturan trafolara yapılan resimler hem ilçeye renk kattı hem de ilçenin tarihini yansıtmaya ev sahipliği yapmış oldu. Bu çalışmayla küçük dokunuşlar yaparak şehre renk kattık."

Vatandaşlar da projeden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Etiketler: tarihi ve doğal güzellikler, nusaybin belediyesi
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