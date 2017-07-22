Tarihi kente turist ilgisi artıyor

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesinin Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına ait hizmet binası törenle açıldı.

Hizmet binasına dönüştürülen tarihi konağın açılışını yapan Yaman, Kermozade Konağı'nın tarihi yapısı bozulmadan restore edilerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet verdikleri şehirdeki kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve halkın istifadesine sunulması için yoğun mesai harcandığını belirten Yaman, buna ilişkin de projeler yürütüldüğünü vurguladı.

Birinci Cadde'nin yayalaştırılması, tarihi mekanlarda otopark, dikey bahçe, yeşillendirme ve sosyal yaşam alanları gibi projelerin vatandaşların takdirini topladığını anlatan Yaman, "Hem eskiyi koruma hem de yeni ile eskiyi entegre etmek için hazırlanan projelerde hassas davranıyoruz. Tarihi, yeşil, çevreye duyarlı bir Mardin olsun diye her alanda projeler üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaman, kentte bu yıl turizmde geçen yıla oranla önemli ivme yakalandığını, bu ivmenin sürdürülmesi için de çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Yaman, şunları kaydetti:

"Mardin'de ramazan ayına kadar yüzde 100 turist artışı vardı. Bayramda doluluk oranları arttı. Eylülde çok ciddi bir talep var. Turizm noktasında yatırım talepleri de fazla. Bölgede iyi bir destinasyon var turistler açısından. Bu sirkülasyon ve talebin gün geçtikçe daha fazla artacağına inanıyorum. Bizim de hem turizm esnafına destek olacak hem de bölgenin daha fazla tanınmasını sağlamak için faaliyetlerimiz oluyor ve olacak."

Programın ardından Yaman, esnafı ziyaret etti, kahvede vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. AA