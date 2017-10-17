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Buradasınız : » » Tarihi İpek Yolu'nda sonbahar

Tarihi İpek Yolu'nda sonbahar

Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Gümüşhane'de doğa sonbaharın renklerine büründü.

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Tarihi İpek Yolunda sonbahar

Sarp arazisi ve zorlu kış koşulları nedeniyle İpek Yolunun en zorlu kısmı olarak bilinen ve günümüzde sadece köylülerin kullandığı tarihi İpek Yolu, Zigana coğrafyasında belirginleşen "güz" renklerini yansıtıyor.

 

 

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Etiketler: Gümüşhane, ipek yolu, sonbahar
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