Tarihi İpek Yolu'nda sonbahar

Sarp arazisi ve zorlu kış koşulları nedeniyle İpek Yolunun en zorlu kısmı olarak bilinen ve günümüzde sadece köylülerin kullandığı tarihi İpek Yolu, Zigana coğrafyasında belirginleşen "güz" renklerini yansıtıyor.
Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Gümüşhane'de doğa sonbaharın renklerine büründü.
Sarp arazisi ve zorlu kış koşulları nedeniyle İpek Yolunun en zorlu kısmı olarak bilinen ve günümüzde sadece köylülerin kullandığı tarihi İpek Yolu, Zigana coğrafyasında belirginleşen "güz" renklerini yansıtıyor.