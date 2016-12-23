Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 5
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

Piyasalar

  • Dolar: 3.52
    Euro: 3.68
  • BIST: 76972.15
    Altın: 128.005

Kapat
Buradasınız : » » Tarihi Galata Köprüsü İstanbul'a veda etti

Tarihi Galata Köprüsü İstanbul'a veda etti

Deniz araçlarının Eyüp'e geçişine engel olduğu ve su sirkülasyonunu engellediği gerekçesiyle orta bölümü 2012'de kaldırılan Tarihi Galata Köprüsü'nün diğer bölümleri de kaldırıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Tarihi Galata Köprüsü İstanbula veda etti

Yolcu taşıyan deniz araçlarının Eyüp'e geçişine engel olduğu ve su sirkülasyonunu engellediği gerekçesiyle orta bölümü 2012'de kaldırılan köprünün diğer bölümleri de söküldü. Tuzla'da bir tersanede onarılacak parçaların ne şekilde kullanılacağına İstanbul Büyükşehir Belediyesi karar verecek

Haliç'in iki yakası arasında ulaşımı sağlamak amacıyla 19. yüzyılda inşa edilen Galata Köprüsü, kente uzun yıllar hizmet verdi. Köprü, 1992'de çıkan yangında büyük zarar görünce yeni köprünün yapılmasının ardından Balat-Hasköy arasına çekildi.

Yolcu taşıyan deniz araçlarının Eyüp'e geçişine engel olduğu ve su sirkülasyonunu engellediği gerekçesiyle Tarihi Galata Köprüsü, 7 Ekim 2012'de araç ve yaya trafiğine kapatılarak, ortadaki bölümü söküldü.

Köprünün, dubalar üzerinde bulunan 9 parçası da bugün söküldü. Römorkörlerle çekilerek Haliç'ten çıkarılan parçalar tamir için Tuzla'da bir tersaneye götürüldü.

Onarılan parçaların nasıl değerlendirileceğine İstanbul Büyükşehir Belediyesi karar verecek.

Etiketler: Tarihi Galata Köprüsü, deniz araçları, eyüp, bağlandı, sökülme, haliç
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER