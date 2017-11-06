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Tarihi eser operasyonlarında 5 gözaltı

Bilecik'te düzenlenen iki ayrı tarihi eser operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

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Tarihi eser operasyonlarında 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat üzerine Osmaneli ilçesinde çalışma başlattı. Yol kontrolünde S.E'nin kullandığı otomobilde yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 heykel, 3 haç, 4 altın kolye ve küpe, 7 bronz objeyle 10 gözyaşı şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.E. ve E.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen tarihi eserler Bilecik Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Otomobilde Afrodit heykeli bulundu

Vezirhan beldesinde ise tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine iki otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen Afrodit heykel, 5 kabartma levha ve gümüş sikke ele geçirildi. İki otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı, ele geçirilen eserler incelenmek üzere Bilecik Müze Müdürlüğünde muhafazaya alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: tarihi eser operasyonları, bilecik
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