Tarihi bina yağışa dayanamadı

Edirne'de şiddetli sağanak nedeniyle kullanılmayan tarihi bina çöktü.

Sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Kaleiçi Semtinde Mehmet Bozkurtlar'a ait kullanılmayan tarihi binadan sesler gelmesi üzerine binanın içinde bulunan köpek ve bina yanındaki araçlar güvenli bölgeye alındı.

Daha sonra bina büyük bir gürültüyle çöktü.

Binanın sahibi Bozkurtlar gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle tarihi binanın çöktüğünü belirtti.

Bina çökmeden ilk önce çatırtı sesleri geldiğini anlatan Bozkurtlar, "İlk önce sesle geldi, binanın yanında arabası olan vatandaşları uyardık. Köpeğimiz vardı, son anda onu da kurtardık. Kullanılmayan bir binaydı." dedi.

Bu arada kuvvetli başlayan sağanak etkisini yitirdi, su birikintileri olan cadde ve sokaklardan sular çekildi.

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli sağanağın saat 22.00'ye kadar aralıklarla devam edeceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA