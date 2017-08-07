Tarihi bina küle döndü

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 katlı tarihi ahşap binada çıkan yangın, büyük çapta hasara neden oldu.

Burunucu Mahallesi'nde çok sayıda hissedarı bulunan, atıl durumdaki binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tarihi binada büyük çapta hasar oluştu.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin zamanında müdahalesi sonucu alevlerin çevredeki binalara sıçramasının önlendiği belirtilerek, yangının çıkış nedeninin, incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.