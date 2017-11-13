Tarihe ışık tutan gemi "Kartal" restore edilecek

Ulu Önder Atatürk'ün, "Geldikleri gibi giderler." diyerek Kurtuluş Savaşı'nın ilk işaretini verdiği "Kartal" istimbotu restore edilecek.

Kartal İstimbotunu Kurtarma ve Yaşatma Platformu, "Kartal" istimbotunun bulunması ve kurtarılması çalışmalarına ilişkin Tuzla Çiçek Tersanesinde basın toplantısı düzenledi.

Platform Başkanı emekli Amiral Cem Gürdeniz, Kartal istimbotunun İstanbul'un işgali sırasında Fransız kuvvetlerinin komutasında olduğunu, işgalden sonra millileştirilerek Kartal adını aldığını söyledi.

Gürdeniz, Atatürk'ün "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır." sözünü hatırlatarak, "Atatürk'ün 20 dakika, yarım saatliğine bindiği gemi Türk denizcilik tarihi açısından önemlidir ama bu tekneye asıl değerini veren 'Geldikleri gibi giderler' sözünün o ümitsiz, o en karanlık günde edilmesidir. Atatürk hiçbir zaman umutsuz olmadı ve en umutlu olduğu anda da bu lafı etti." dedi.

Geminin metalürjik ömrünün bitmesinin ardından Tuzla açıklarında yarı batık olarak tüm makineleri sökülmüş halde bulunduğunu aktaran Gürdeniz, şöyle konuştu:

"Yaptığımız araştırmalarla geminin geçmişini ortaya çıkardık ve Mustafa Kemal'in o meşhur sözü söylediği gemi olduğunu gördük. Dedik ki, 'Biz bunu kurtarmalıyız. Bu artık sembol gemi olarak İstanbul'da hak ettiği gibi sergilenmeli ve Türk halkı bu gemiyi her gördüğünde 'Geldikleri gibi giderler' sözünü hatırlamalı ve asla ümitsizliğe kapılmamalı.' diye düşündük."

Geminin bulunduğu alanı ziyaret eden, Kazım Karabekir'in torunu Timsal Karabekir de Kurtuluş Savaşı döneminde çok acılar yaşandığını belirterek, "Evet geldikleri gibi gittiler ama çok acılar yaşandı. Nur içinde yatsınlar. Başta Atatürk olmak üzere gerçekten o yüce insanlara çok şey borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'un işgal edildiği 13 Kasım 1918'de güvertesinde "Geldikleri gibi giderler" diyerek Kurtuluş Savaşı'nın ilk işaretini verdiği "Kartal" isimli istimbotun, restorasyonun ardından müze gemi olarak hizmet vereceği ifade edildi.

AA