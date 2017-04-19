Tarih peribacalarına yansıtıldı

Kapadokya'da, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, 12 bin metrekarelik bir alanı kapsayan peribacalarının üzerine görüntü yansıtıldı.
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