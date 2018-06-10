Tapuda üç boyutlu dönem için ilk adım atıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, vatandaşların elektronik ortamda konutların iç ve dışını 3 boyutlu görebilme imkanına sahip olabileceği "Üç Boyutlu Kent Modelleri ve Kadastro Projesi"nde ilk adım olan pilot uygulamanın tamamladığını söyledi.

Kadastro çalışmalarında sona gelindi

Adlı, Türkiye'nin kadastro çalışmalarının neredeyse yüzde 100'ünün tamamlandığını, sadece bazı köylerde, sınırlardaki anlaşmazlıklardan dolayı yapılamadığını söyledi.

Kadastronun bitmesinin ötesinde kadastro verilerinin günün teknolojisine uygun hale gelmesiyle ilgili çalışmalara önem verdiklerine işaret eden Adlı, "Bütün tapu verilerimizi güncel bir şekilde, gerçek veriye dayalı elektronik ortamda saklamayla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim de hedefimiz, önümüzdeki 3 yıl içerisinde bu çalışmaların hepsini bitirmek ve sonra da Türkiye'nin genelinde bu işi yaygınlaştırmak" dedi.

"Üç Boyutlu Kent Modelleri ve Kadastro Projesi"

Adlı, hazırladıkları "Üç Boyutlu Kent Modelleri ve Kadastro Projesi"nin hayata geçmesiyle, vatandaşların e-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne (TAKBİS) girerek, satın alacakları veya kiralayacakları konutların iç ve dışını 3 boyutlu görebilme imkanına sahip olabileceğini anlattı.

Adlı, projedeki son durumla ilgili şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında, şu anda Gölbaşı'nda 13 bin konutu kapsayan alanda pilot uygulamayı tamamladık. Onunla ilgili fizibilite çalışmalarını yaptık. Türkiye genelinde bu yaygınlaştırılırsa bize neye mal olur, ne kadar sürede bitiririz, ne yaparız, bunların hepsinin çalışmaları bitti. Mali boyutuyla ilgili kaynak planlamasını da yaptık. Hedefimiz 3 yıl içerisinde yalnız meskun alanlarda, yani yaklaşık 40 bin kilometrekarelik alanda bu çalışmayı yapmak."

"Elektronik ortamda binanın kendisi görülecek"

Adlı, proje kapsamında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün uçakla, binaların "eğik resim çekme kamerası" ile görüntüsünün alındığını belirtti.

"Bu sene çekim yapılacak alanları da belirledik. Şu anda 3 yıl içerisinde Türkiye'nin tamamında bu çalışmayı bitirmeyi hedefliyoruz. İlk adımının da startını da verdik. Şimdi vatandaş, elektronik ortamda da binanın kendisini görebilecek. Katını tıkladığında ve daire numarasını girdiğinde, dairesinin içini görebilecek. Kaç oda, kaç salon, salonun büyüklüğü, mutfağın büyüklüğü nedir, dairenin planı nedir, bunların hepsini 3 boyutlu olarak kendi gözüyle birebir görecek. Burada artık yanılma şansı olmayacak, kendisi de sorgulayabilecek."

Proje sayesinde, emlak üzerinde yapılan olumsuz olayların da minimize edileceğini vurgulayan Adlı, "Eğer vatandaş bu teknolojiyi kullanabilir veya güvendiği kişiyle bunu kullanırsa yüzde yüz doğrulukları elde edebilecek" dedi.

Kaynak: AA