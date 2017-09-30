Tapu memurunun dikkati 8 milyonluk vurgunu önledi

Ankara'da, Altındağ Tapu Müdürlüğündeki görevli bir memurun dikkati, sahte evrakla başkasına ait yaklaşık 8 milyon liralık taşınmazı satmaya çalışan dolandırıcıları yakalattı.

Altındağ Tapu Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ankara'da yaşayan 77 yaşındaki mal sahibi kadının nüfus kaydı bilgilerine ulaşan dolandırıcılar, aynı yaşlardaki bir başka kadına ait fotoğrafla yeni bir kimlik kartı çıkarttırdı.

Daha sonra İzmir'deki bir noterden nüfus kağıdına göre düzenlenmiş vekaletname alan dolandırıcılar, 21 Eylül'de yaşlı kadına ait Altındağ ilçesi sınırlarında bulunan 17 arsanın satışı için Altındağ Tapu Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Ancak evraktaki sahtecilik, tapu personelinin gözünden kaçmadı. Altındağ Tapu Müdürlüğü ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suç ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin planıyla dolandırıcılar suçüstü yapılarak yakalandı.

Altındağ Tapu Müdürü Cengiz Şimşir, bir kişinin kendilerine satış işlemi için başvurduğunda, müracaatının ardından "evveliyat" dosyasından kişinin fotoğraf, imza, adres ve telefon gibi bilgilerinin kontrol edildiğini ve gerçek kişi olduğu teyit edildikten sonra işlemin gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

"Dublör kullanmışlar"

"Dublör" kullanılarak hazırlanmış bir nüfus cüzdanıyla düzenlenen sahte vekaletnameyle geçen hafta Altındağ ilçesi sınırlarındaki 17 arsanın satışıyla ilgili müdürlüklerine başvuru yapıldığını belirten Şimşir, olayı şöyle anlattı:

"Bu müracaat yapıldıktan sonraki süreçte belgeler işlem birimine havale edildi. Ancak mal sahibine ait evveliyat kaydındaki resim ile vekaletnamedeki resmin aynı olmaması işlem yapan arkadaşımızı şüphelendirmiş, konuyu müdür yardımcısıyla paylaşmış. Yaptıkları inceleme sonucunda daha önceki işlemlerde mal sahibinin "okudum, anladım" yazarak imza kullanıldığını ama son gelen vekaletnamede parmak izi kullanıldığını da görmüşler."

Aynı mal sahibine ait mayıs ayında da bir taşınmaz satışının gerçekleştirildiğini ve sistemdeki kayıtlara göre buradaki işlemlerde de imza kullandığının görülmesi üzerine dolandırıcılık yapıldığına emin olunduğunu aktaran Cengiz Şimşir, "Arkadaşımız, mal sahibi kadına ait bizdeki 2003'teki evraklarda yer alan fotoğraflarda başı açık, küt saçlı bir bayan görüyor. Vekaletnamede gelen fotoğrafta ise başörtülü, gözlüklü, yüzü tam da seçilemeyen bir bayanı kullanmışlar. Ayrıca vekaletname İzmir'den verilmiş. Mal sahibi Ankara'da yaşıyor. Biz, şüphelerimiz üzerine telefondan gerçek mal sahibine ulaştık. "İzmir'e gittiniz mi" diye sorduk. Olumsuz yanıt alınca tapu müdürlüğümüze çağırdık, durumu anlattık. Kendisinin herhangi bir tarihte İzmir'e gitmediğini, böyle bir vekaletname vermediğini belirterek, kimliğini bize ibraz etti. Kimliğine bakıp, sonra vekalete baktığımızda tüm bilgiler tutuyordu. Sadece fotoğraf ve nüfus müdürünün imzası farklıydı." dedi.

Evrakların sahteliğine emin olduktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suç ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdiklerini ve birlikte bir plan hazırladıklarını aktaran Şimşir, "Ertesi gün bu kişilere saat 10.00'a randevu verdik. Tam imza aşamasında mali şube ekiplerince suçüstü yapılarak, bu kişiler yakalandı. 2 kişi imzaların alındığı üst katta, aynı ekipten 3 kişi de aşağıda yakalandı. Öğrendiğimize göre daha sonra buraya gelen kişi mahkemeye sevk edilip tutuklanmış, 4 kişi serbest bırakılmış. Bu bilgileri polisten alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Özverili ve ciddi bir çalışma içerisindeyiz"

Tapu müdürlüklerinin kalabalık ve günlük işlem hacminin de çok fazla olduğuna dikkati çeken Cengiz Şimşir, tapuların devlet güvencesi altında tutulduğunu, bu nedenle sorumluluklarının çok büyük olduğunu anımsattı.

Şimşir, yoğunluğa rağmen mutlu olduklarını da dile getirerek, "Halkımız tarafından da 'tapu gibi sağlam' sözü artık bir deyim olarak dilimize yerleşmiş. Gerçekten biz de bu söze uygun olarak çok özverili ve ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar; Bizler elimizden geldiğince onların gayrimenkullerini, haklarını, alacaklarını korumaya gayret ediyoruz. Yaşamda maalesef bu tür şeyler oluyor. En çok da bu sahtekar ve dolandırıcılar, tapu müdürlüklerini zorluyor." şeklinde konuştu.

Buna benzer 2016 yılı sonunda bir olayda da değeri yaklaşık 4 milyon lirayı bulan yine gayrimenkuldeki sahteciliği ortaya çıkardıklarını bildiren Cengiz Şimşir, "Ondan önce yine bir sahte vekaletname yakalattık. Geçen ay da bunu yakaladık. Bu en son operasyondaki mal varlığı yaklaşık 7-8 milyon lira değerindedir." diye konuştu.

Devlet güvencesi altında tutulan tapu sicilinin sorumluluğunun en üstteki yöneticiden en alttaki çalışana kadar önemini dile getiren Şimşir, "Vatandaşımızdan, gayrimenkullerinin güvende olduğunu öğrenmeleri için e-Devlet kapısı üzerinden mallarına zaman zaman ulaşıp, kontrol etmelerini istiyoruz. Böylece mallarının güvende olduğunu, devlet adına tapu müdürlüğünün bunu en iyi şekilde yaptığını görmelerini, rahat ve güven içerisinde yaşamlarına devam etmelerini istiyoruz." dedi.

Altındağ Tapu Müdürü Şimşir, olayın yaşandığı gün müdürlüğe çağırdıkları gerçek mal sahibi yaşlı kadının, mallarının kurtarıldığını öğrendiğinde "devletimiz var olsun" diyerek, kendilerine teşekkür ettiğini de kaydetti.