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Buradasınız : » » Tanktan çıkan eski emniyet müdürü Aynacı hakim karşısında

Tanktan çıkan eski emniyet müdürü Aynacı hakim karşısında

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, İstanbul emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimine ilişkin dava görülmeye başlandı.

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Tanktan çıkan eski emniyet müdürü Aynacı hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada bulunan büyük salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıkların savunmaları alınıyor.

Duruşmanın işleyişi hakkında genel bilgiler veren Mahkeme Heyeti Başkanı, iddianameyi özetleyerek, sanıkların eylemleri ile kendilerine isnat edilen suçları okudu. 

AA

Etiketler: fetö, mithat aynacı, istanbul emniyet müdürlüğü işgal
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