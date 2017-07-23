Tanker alev aldı: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin-Şırnak karayolunda yolcu otobüsüyle çarpışan tanker alev aldı, kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mehmet Nuri Çiçek yönetimindeki 01 BAR 36 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Oyalı köyü mevkisinde karşı yönden gelen 34 YA 2646 plakalı yolcu otobüsüyle çarpışıp devrilerek alev aldı.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu, jandarma ve sağlık ekipleri otobüstekileri tahliye etti.

Alev alan tankerde sıkışan sürücü, yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otobüsteki 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiçek'in cenazesi, yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından araçtan çıkarılarak otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan karayolu, araçların kaldırılması sonrası yeniden açıldı.