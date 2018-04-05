  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Tanık Uzman Çavuş:"Darbeci astsubay, polise ve sivillere ateş emri verdi"

Tanık Uzman Çavuş:"Darbeci astsubay, polise ve sivillere ateş emri verdi"

142 sanıklı Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında tanık Uzman Çavuş Tağaç, bir astsubayın polis ve sivillere tereddüt etmeden ateş edilmesi emrini verdiğini söyledi.

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Tanık Uzman Çavuş:&quot;Darbeci astsubay, polise ve sivillere ateş emri verdi&quot;

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde gördüğü duruşmada, Uzman Çavuş Metehan Tağaç, tanık sıfatıyla 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı gün 3. Emniyet ve Muhafız Bölüğü'nde nöbetçi olduğunu belirten Tağaç, "yat yoklamasının" ardından nöbetçi heyetinin 7 nolu kapıda toplanması için telsizden anons yapıldığını belirtti.

Daha sonra Özbek garajında yapılan içtimaya katıldığını anlatan Tağaç, burada askerlere hitap eden sanık eski albay Hasan Yılmaz'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yönetime el koyduğunu söylediğini bildirdi.

Bunun üzerine kendisine darbenin ne olduğunu soran bir askere, "Her şey bozulacak. Yani ülkenin anası ağlayacak" dediğini belirten Tağaç, ilerleyen saatlerde tanımadığı bir astsubayın, "İçeriye girmeye çalışan sivil veya polis olursa tereddüt etmeden ateş edin" dediğini kaydetti.

Bu duruma anlam veremediğini dile getiren Tağaç, söz konusu astsubayın uzaklaşmasından sonra askerleri "Sakın polis ve sivillere ateş etmeyin" diye uyardığını anlattı.

Darbe girişimine ilişkin bilgi almak için radyoyu açmak istediğini ancak bir yarbayın karşı çıktığını söyleyen Tağaç, darbenin püskürtülmesinden sonra evine gittiğini sözlerine ekledi.

Duruşmaya ara verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, FETÖ davası, fetö, darbe davası, darbe
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