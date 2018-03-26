Tanık emniyet müdürü darbe gecesi Sakarya Valiliği'nde olanları anlattı

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, darbe girişimi döneminde Adapazarı İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı R.F.K, tanık olarak dinlenildi.

O gece ilçedeki yol uygulamalarından sorumlu olduğunu, görevi bittikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yola çıktığını belirten R.F.K, "Yolda 1 zırhlı personel taşıyıcı ve 3 askeri aracın valiliğe doğru gittiğini gördüm, durumdan şüphelendim, peşlerine takıldık, onlardan önce valiliğe gittik. Valilik kavşağına geldiğimizde İl Emniyet Müdürü'nden 'Kalkışma var, engellemek için elimizden geleni yapacağız.' anonsu geldi. Valilik A Kapısı'na geldiğimizde askeri kalabalık vardı. Buradan B Kapısı'na gittim, içeri girmek, personelimi görmek istediğimi söyledim, bir astsubay, 'Kontrol artık bizde, personelin görevinin başında, içeri giremezsin, uzaklaşın buradan.' dedi" diye konuştu.

"Halk darbecileri etkisiz hale getirdi"

Tanık R.F.K, daha sonra C Kapısı'na gittiğini, burada bir askeri unsur ve aracın olmadığını dile getirerek, şunları anlattı:

"Buradan içeri girdim, Valilik kampüsü içerisindeki Yenikent Polis Merkezine gittim, polislere talimatlar verdim ve Valilik makam girişine gittim. Buradaki askeri unsurlardan talimat veren şahsa gittim ve 'Ne yapmaya çalışıyorsunuz?' dedim. Bu şahıs, 'Biz emniyeti uyguluyoruz, zorluk çıkartmayın, durumumuzu anlayın ve buradan uzaklaşın.' dedi. Bir süre sonra A Kapısı'na gittiğimde vatandaşların, Valilik bahçesine girdiklerini, bazı vatandaşların askerlerin etrafını sarıp etkisiz hale getirdiklerini gördüm. Yenikent Polis Merkezi'ne geçtim, polislerin ve sivil insanlar askerleri içeri getiriyordu, sonra gözaltı işlemi yapıldı. O gece tanık olduğum hadiseler bunlardan ibarettir."

Mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Mart'a erteledi.

Kaynak: AA