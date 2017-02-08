TANAP projesi için imzalar atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "TANAP'ın seneye inşallah açılışını yapacağımız, ilk gazı alacağımız bir döneme doğru giderken, Dünya Bankası'yla 400 milyon dolarlık finansman için bir aradayız." dedi.

Albayrak, "Enerjide ekibimizin sadece Dünya Bankası değil, uluslararası bankalarla yürüttüğü 3 milyar dolarlık bir finansman paketini, bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Tuz Gölü depolama tesisine ilk gaz basılacak

Bakan Albayrak, "Cuma günü Tuz Gölü depolama tesisinin ilk gaz basma işlemini Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle hayata geçireceğiz." dedi.

400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı

Dünya Bankası'nın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) için BOTAŞ'a açtığı 400 milyon dolarlık kredinin anlaşması, Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller ve BOTAŞ Genel Müdür Burhan Özcan arasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın himayesinde imzalandı.