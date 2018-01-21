Takviye amaçlı gönderilen tank ve askeri araçlar Kilis'te

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen 7 tank ve askeri araç yüklü tır, Kilis merkeze bağlı Gülbaba köyüne geldi.

Tırlardan indirilen tanklar ve askeri araçlar, Afrin bölgesine sevk edilecek.







Öte yandan, konvoyun Gülbaba köyünden geçişi sırasında ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Vatandaşlar, yanlarına gelen bir askere sarılarak, "En büyük asker bizim asker" tezahüratı yaptı.

AA