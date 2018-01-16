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Taksitlerini ödeyemediği otomobilini parçalatıp sattı

Çanakkale'de, krediyle satın aldığı otomobilinin taksitlerini ödeyemeyince parçalatıp satarak çalıntı süsü veren şüpheli ile bu kişiye yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.

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Taksitlerini ödeyemediği otomobilini parçalatıp sattı

Çanakkale'de yaşayan T.K, 6 ay önce banka kredisiyle İstanbul'da bir kişiden ikinci el otomobil satın aldı.

Bir süre sonra kredi ve diğer diğer borçlarını ödemekte güçlük çekince, aracın eski sahibi S.T. ile irtibata geçip borçlarını ödeyemediğini, aracın kasko bedelini nasıl alabileceğini sordu.

S.T'nin yönlendirmesiyle aracını İstanbul'a götüren T.K, burada otomobili parçalatıp satarak parasını ve aracının plakalarını alıp Çanakkale'ye döndü.

Daha sonra İzmir'den aynı marka ve modelde bir araç bulup kiralayan şüpheli, bu araca parçalattığı aracının plakasını taktı.

Arkadaşına senaryo gereği hırsızlık yaptırdı

T.K, arkadaşı C.Y'ye hazırladığı senaryo gereği, evine girip hırsızlık yapmasını, masa üzerindeki aracın anahtarlarını ve paralarını çalmasını söyledi.

Senaryo gereği evi soyulan şüpheli, bunun üzerine polise başvurdu. T.K'nın arkadaşı C.Y. ise plakalarını değiştirdiği kiralık aracı İzmir'e götürmek üzere yola çıktı.

Şüpheli T.K. ve oğlu Ö.Ş.K'nın ifadesine başvuran polis ekipleri, çelişkili ifade ve davranışlardan şüphelendi.

Ö.Ş.K'nın olayı itiraf etmesi üzerine harekete geçen ekipler, C.Y'yi Çanakkale-İzmir karayolunda yakaladı.

Diğer şüpheli S.T. de İstanbul'da gözaltına alınıp Çanakkale'ye getirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: çanakkale, otomobil
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