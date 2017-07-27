  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Taksimetre açmayan şoföre ceza

Edirne'de, müşteri aldığı halde taksimetreyi açmadığı tespit edilen taksi şoförüne 457 lira para cezası kesildi.

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Taksimetre açmayan şoföre ceza

Edirne'de, müşteri aldığı halde taksimetreyi açmadığı tespit edilen taksi şoförüne 457 lira para cezası kesildi.

Edirne Belediyesi'ne, vatandaşlardan şahsen, mail veya "Alo 153" şikayet hattı aracılığıyla gelen şikayetler, değerlendirilmeye devam ediliyor.

Yapılan inceleme sonucu kentte ticari faaliyet gösteren bazı restoranlara ve taksi şoförlerine para cezası kesildi.

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yaptığı araştırmada, Edirne Belediyesi Taksi Yönetmeliği'nin 18/19. maddesine aykırı olarak, Saraçhane Stadyumu ile tarihi Meriç Köprüsü güzergahı üzerinde müşteri aldığı halde taksimetre açmadığı tespit edilen taksi şoförüne, belediye encümeni kararıyla 457 lira para cezası uygulandı.

Açıklamada, benzer konularda şikayetleri olan tüm vatandaşların şikayetlerini belediyeye iletmesi istendi.

Öte yandan, Edirne'de, "iki çorba ve bir köfte" siparişi veren müşterilerine "iki köfte" yemeleri konusunda ısrarcı olan işletme sahibine, şikayet üzerine 240 lira para cezası verilmişti.

Valilik, belediye ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce turizmde "müşteri memnuniyeti" amacıyla kurulan WhatsApp hattına şikayet, takdir ve öneriler gelmeye devam ediyor.

Etiketler: taksi, taksimetre
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