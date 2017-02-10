Taksim'e yapılacak camiye ruhsat verildi

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Taksim'e yapılacak camiye ilişkin, "Belediye ruhsatı da şu an itibarıyla verilmiş durumda. Ruhsatı alan hayırsever iş adamı iş makinelerini getirdi ve çalışmalara başladı." dedi.

Cuma namazını Taksim Mescidinde kıldıktan sonra, inşa edilecek camiyle ilgili açıklama yapan Demircan, Taksim'de cami yapılıp yapılmama konusunun çok tartışıldığını hatırlatarak, 2010 yılında imar planlarında otoparkın cami alanı olarak tescillendiğini kaydetti.

Demircan, "2013'te bu bölge imar planı iptal olunca 2015'e kadar plansız kalmıştı. 2015'te plan Danıştay'dan tekrar geri gelince burada cami yapımına da onay çıkmıştı. 2015'ten bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber burada iyi bir proje yapılması konusu tartışıldı, çalışıldı ve alternatifler üzerinde duruldu.'' dedi.

Yapının Anıtlar Kurulunda onaylandığını, arazinin de Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olduğunu vurgulayan Demircan, şöyle konuştu:

"Camiyi yapmak isteyen hayırsever bir iş adamı da var. Dolayısıyla kamu kaynağı harcanmadan yapılacak bu cami. Belediye ruhsatı da şu an itibarıyla verilmiş durumda. Ruhsatı alan hayırsever iş adamı iş makinelerini getirdi ve ilk çalışmalarına başladı. Bu çalışmalara kazık çakılarak başlayacak, Anıtlar Kurulunun gözetiminde devam edecek. Kazık çalışması çevredeki binalarda bir tehlike olmasın diye düşünülerek yapılıyor. Süreç bu şekilde yapılacak ve inşaatın yapılması en az bir iki yıl kadar sürecek.''

Bir gazetecinin camiyi yapacak iş adamının kim olduğunu sorması üzerinde Demircan, '' 'İsmim mümkünse dursun' diyor ama aslında duyulacak, bunu gizlemeye gerek yok. Sur Yapı ortakları bu işi tek başına kendisi yapıyor. Zaten sürecin hızlanmasının bir sebebi de bu. Çünkü ihale yok. Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bu işin yapımı konusunda protokolünü yaptı, ruhsatı da almış oldu." yanıtını verdi.

Taksim Maksemi önündeki çiçekçilerin yerinin değişmeyeceğini de belirten Demircan, şunları kaydetti:

''Mimarı Şefik Birkiye çok kıymetli insan, İstanbul'a çok güzel projeler yaptı. Caminin tarzı da modern klasik olacak. Caminin şantiyesi kuruluyor. İhalesi de olmadığı için iş yapacak adamın önü daha rahat ve hızlı. Denetim elbette bizde, mimarda ve Anıtlar Kurulunda. Süreç böyle devam edecek. Mescit kazı çalışmalarının seyrine göre, bir miktar daha durabilir ama bittikten sonra tamamen kaldırılacak.''

Öte yandan caminin yapılacağı alanda kurulan şantiyede çalışmalar sürüyor.