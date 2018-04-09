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Buradasınız : » » Taksim’de otele pompalı tüfekle saldırı

Taksim’de otele pompalı tüfekle saldırı

Taksim Kazancı Yokuşu’nda lüks minibüsten inen şahıs pompalı tüfekle otele ateş açtı.

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Taksimde otele pompalı tüfekle saldırı

İstanbul'da minibüsüyle Beyoğlu Taksim Kazancı Yokuşu'na giden kimliği belirsiz bir kişi, pompalı tüfekle otele ateş açtı. Saldırgan, daha sonra tüfeği sokağa atarak kayıplara karıştı. 

Olayda ölen, yaralanan olmazken, vatandaşlar büyük korku yaşadı. Olay sonrası şüphelinin ateş açtığı otelin camları kırıldı. Maddi hasarın meydana geldiği olay polis ekiplerini alarma geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı.

Vatandaşların ifadelerine başvuran polis, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şahsın kaçarken sokağa attığı tüfeğe, ekipler inceledikten sonra el koydu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.  

Kaynak: İHA

Etiketler: Taksim, otel saldırı
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