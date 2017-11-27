  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

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Taksim'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Taksim'deki metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Taksimde metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da Taksim Meydanı'ndaki yeni cami inşaatının arkasındaki dört katlı metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binanın üst katında çıkan yangın kısa sürede alt kata da sirayet etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında polis de çevre güvenliği alarak Taksim Meydanı'na çıkan yan yolu araç trafiğine kapattı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Taksim, yangın, metruk bina
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