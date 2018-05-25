Taksim'de 'birlik sofrası' kuruldu

Farklı dinlerin temsilcileri, iş ve sanat dünyasının önemli isimleri İstanbul Taksim'deki iftar yemeğinde buluştu.

Geleneksel olarak Beyoğlu Belediyesi'nin her yıl düzenlediği iftar yemeğinde birlik beraberlik mesajları verildi.

"Burada dalga dalga genişleyen bir kardeşlik halesi var"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, tasavvuf müziği konserinin ardından akşam ezanıyla iftarını açan davetlilere hitap etti.

"Beyoğlu'nun üzerine inşa olduğu miras, sürdürdüğü eşsiz gelenek, geliştirerek büyüttüğü yegane duygu, hoşgörüdür, birlikte yaşama olan inancıdır. Burada dalga dalga genişleyen bir kardeşlik halesi var. Bu kardeşlik ateşini kalplerimizde yakana, her dem dipdiri tutana şükürler olsun."

"İnsaniyetin aradığı sofra bugün Taksim'de kuruldu"

Demircan, dünyanın birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğundan bahsetti.

"Dünyanın muhtaç olduğu ecza bu meydanda ayan beyan ortadadır. İnsaniyetin çölde vaha misali aradığı sofra bugün Taksim Meydanı'nda el birliğimiz ile kurulmuştur."

Konuşmanın ardından Beyoğlu Müftüsü Aydın Yığman dua etti.

Kaynak: AA