Taksim'de bazı yollar trafiğe kapatıldı

"14-15 Şubat emniyet tedbirleri" kapsamında, Taksim ve civarındaki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Taksim'de alınan tedbirler çerçevesinde, meydanın çevresine çelik bariyerler konulurken, meydan araç girişlerine de kapatıldı. Taksim Meydanı ve civarında birçok noktada da polis ekipleri görevlendirildi.

Emniyet tedbirleri kapsamında, saat 16.00 itibarıyla Sıraselviler Caddesi'ne giriş çıkış, Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş çıkış, Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi ile Balo Sokak girişleri, Yeni Çarşı, Turnacıbaşı caddeleri, Meşelik Sokağı ve Sadri Alışık Sokağı'ndan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti ve Kılıç Ali Paşa Caddesi'nden Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokağı'na giriş, araç trafiğine kapandı.

Uygulama, 16 Şubat Perşembe günü saat 04.00'e kadar devam edecek.