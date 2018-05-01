Taksim'de 1 Mayıs güvenlik tedbirleri artırıldı

İstanbul emniyetinin aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm etraf demir bariyerlerle çevrildi.

Sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde oluşturulan polis kontrol noktalarından geçişlere izin veriliyor.

Meydan geçişlere tamamıyla kapatılırken, vatandaşlar ve turistler, İstiklal Caddesi'ne polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra giriş yapabiliyor.

Meydandan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm cadde ve sokaklar, demir bariyerlerle kapatıldı. Her cadde ve sokağın başında polis ekipleri nöbet tutuyor.

Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri hazır bekliyor.

Beşiktaş'ta yoğun güvenlik önlemleri

Beşiktaş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yoğun güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ve sağlık ekipleri bölgede hazır bekletiliyor.

Kutlamaların adresi olan Maltepe miting alanı haricinde alternatif merkezi noktaları tercih eden vatandaşlar için güvenlik önlemleri alındı.

Beşiktaş Meydanı'nda sabahın erken saatlerinde yerlerini alan polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletiliyor.

Aynı zamanda itfaiye ve sağlık ekiplerinin de bölgede hazır bekletildiği görüldü.

Şişli'de polisten iş makineli önlem

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Harbiye'de Cumhuriyet Caddesi polisler tarafından trafiğe kapatıldı.Şişli Camii önünden kapatılan yol nedeniyle araçlar alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Cami çevresinde de polis şüpheli araçları durdurup arama yapıyor. Kontrollerden sonra araçların geçişine izin veriliyor.

Öte yandan bir iş makinesi de kurulabilecek barikatların kaldırılması için bölgede bekletiliyor.

Kaynak: AA/İHA