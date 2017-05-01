Taksim Meydanı ve çevresi yaya ve araç trafiğine açıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı ve çevresinde, yaya ve araç trafiği normale döndü.

Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs nedeniyle yerleştirilen demir bariyerler, belediye personeli ve polis ekipleri tarafından kaldırıldı.

Bariyerlerin kaldırılmasıyla sokak ve caddeler saat 21.00'den itibaren kademeli olarak trafiğe açıldı. Daha sonra ise turistler ve vatandaşlar meydana alınmaya başlandı.

Ayrıca, polis ekipleri bölgede önlem amaçlı bekleyişini sürdürürken, Taksim metro ve füniküler seferlerinin sabah saatlerinden itibaren normal olarak yapılacağı öğrenildi.