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Taksim İlkyardım Hastanesi'ndeki yangın kontrol altına alındı

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 2 başsavcı vekili ve 4 savcı görevlendirildi.

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İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dış cephesinde yangın çıktı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, olay yerinde yaptığı açıklamada, olayla ilgili 2 başsavcı vekili ve 4 savcının görevlendirildiğini açıkladı.

 

 

Alevler kısa sürede çatıya ulaştı. Gaziosmanpaşa itfaiyesi müdahale ediyor. Alibeyköy, Bağcılar, Şişli, Fatih, Bakırköy, Başakşehir ve Turgutreis itfaiye ekipleri de olay yerine seyir halinde.

Çok sayıda polis ve sağlık ekibi de hastaneye sevk edildi. İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, yaralı ve can kaybı olmadığını açıkladı.

Hastaların tahliyesi devam ediyor. Çevredeki binalar da tedbir amaçlı boşaltılıyor.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve bakanlık müsteşarı Eyüp Gümüş İstanbul'a gidecek. 

Kaynak: DHA, İHA, AA

Etiketler: Taksim, ilkyardım hastanesi
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