  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgede.

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İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dış cephesinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede çatıya ulaştı. Gaziosmanpaşa itfaiyesi müdahale ediyor. Alibeyköy, Bağcılar, Şişli, Fatih, Bakırköy, Başakşehir ve Turgutreis itfaiye ekipleri de olay yerine seyir halinde.

Çok sayıda polis ve sağlık ekibi de hastaneye sevk edildi. İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, yaralı ve can kaybı olmadığını açıkladı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Çatıdan gökyüzüne yoğun duman yükseliyor.

Hastalar, şu anda binadan tahliye ediliyor. Çevredeki binalar da tedbir amaçlı boşaltılıyor.

Kaynak: DHA, İHA, 

Etiketler: Taksim, ilkyardım hastanesi
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