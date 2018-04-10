Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin içi görüntülendi

Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanan bölümleri görüntülendi. Hastanedeki en büyük hasar zemin katta bulunan ortopedi bölümünde oluştu. Yangında, ortopedi bölümünün, tavan kaplamaları ve ışıklandırma sistemi tamamen kullanılamaz hale geldi.

İtfaiyenin odalarda mahsur kalanların olup olmadığını kontrol etmek için kilitli kapıları kırdığı hastanede personel de yangın merdivenlerinden hastaların tahliyesini sağlamaya çalıştı.

Yangın anlarını anlatan bir hastane personeli, “Dumanın içinden birlikte geçtik. Göz gözü görmüyordu. Sadece hafızamda kalan yolla birlikte gittik” dedi.

Yangın sırasında hastaların hayatını riske atmamak için ameliyatlar devam etti.

Hastaları monitörlerden kopararak çıkarmaya çalıştılar

Hastanenin en çok merak edilen 8. katında yoğun bakım üniteleri bulunuyor. Hastane personeli hastaları buradan çıkarmak için yoğun çaba harcadı.

Bir hastane personeli, tekrar dönüp yoğun bakıma girdiklerinde hastaları monitörlerden kopararak çıkarmaya çalıştıklarını, sensörlü kapılar olduğu için bir süre kilitli kaldıklarını anlattı.

Bir diğer hastane personeli ise, “Dumandan etkilenen personele oksijen verdik, toparlayınca bir daha içeri girip hastaları canla başla çıkardıklarına çok şahit olduk” dedi.

“İnşaata başladık, 3 ay hedefliyoruz”

Yangınla birlikte kül olan Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde onarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Hemen inşaata başladık, 3 ay hedefliyoruz” dedi.

Hastanenin acil servis bölümü ek hizmet binası fizik tedavi merkezine taşındı. Servis şimdiden 150’ye yakın hasta kabul etti.

Kaynak: TRT Haber