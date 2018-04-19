Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangının sebebi belli oldu

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının adliyeye gönderilen raporuna TRT Haber ulaştı.

Yangının nedeni, açık ateş kaynağı. Başlangıç noktası ise, evsel atık konteynerlerinin arkasında bulunan atık cam şişe kumbarası.

Yangında 80 itfaiye aracı, 200 personel, 190 ambulans seferber oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri incelemelerini tamamladı.

Raporda dikkat çeken ayrıntılar var. Buna göre, kumbaranın olduğu bölgede yoğun bir tahribat yaşandı.

Ancak herhangi bir kablo veya tesisat yer almıyordu. İtfaiye ekipleri bulguları değerlendirdi.

Yangının başlangıç noktasının, atık şişe kumbarası etrafındaki kağıt veya kartonlar olduğu tespit edildi.

İlk ateş çöpleri tutuşturdu, buradan sıçrayan alevler ise binanın dış cephesine ve çatısına sıçradı.

Kaynak: TRT Haber