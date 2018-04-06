Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi yangın sonrası havadan görüntülendi

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yaşanan panik anlarını kameralar kaydetti.

İtfaiye ekipleri bu sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü. Yangın sonrası hastanenin son durumu ise sabah havadan görüntülendi.

Hastanenin dış kısmının büyük bölümünün yandığı görülürken, polis hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Hastaların hızlı tahliyesi can kaybını önledi

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dış cephesinden dün bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevler çatıya da ulaştı.

Gökyüzünü saran yoğun duman şehrin bir çok noktasından görüldü. Hastalar ve personel hemen tahliye edildi.

Hızlı tahliye sayesinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Tüm hastalar çevredeki hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti ve kontrol altına aldı.

Kaynak: İHA, TRT Haber