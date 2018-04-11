Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi kısa sürede hizmete geçecek

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın dolayısıyla ara verilen hizmetlerin en kısa sürede yeniden başlayacağını belirterek, "Sağlık hizmetinin devamı bu bölge için önemli. O nedenle bu hastaneyi Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda çok kısa zamanda yeniden bu milletin hizmetine vereceğiz." dedi.

Memişoğlu, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen yangının ardından, hastane binasına gelerek incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Memişoğlu, böyle bir yangının içlerini acıttığını, ancak en büyük tesellilerinin herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadan hastaları ve personeli buradan çıkartabilmek olduğunu söyledi.

Memişoğlu, yangın nedeniyle hastaların tahliye edilip, başka hastanelere nakledilmesinde görev alan tüm ekiplere teşekkür ederek, "Gerçekten 326 hastanın yattığı hastanede böyle bir yangında buradaki insanlar bir mucizeyi gerçekleştirdiler. Her bir hastamızın en küçük yaralanma olmadan naklini sağlattılar. Emin olun böyle bir mucizeyi gerçekleştiren milletimizin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü bu gelişmişliğin de bir parçası esasında. Biz senelerdir sağlıkta dönüşümle hastanelerimizi belli bir kaliteye getirdik. Bu kaliteyle beraber de bu tür yangın ve afetlerde her hastanenin kendisine göre planlaması doğrultusunda arkadaşlar hareket etti." diye konuştu.

Kemal Memişoğlu, kendilerinin bu işin sağlık tarafında olduğuna işaret ederek, "Sağlık hizmetinin devamı bu bölge için önemli. O nedenle bu hastaneyi Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda çok kısa zamanda yeniden bu milletin hizmetine vereceğiz. Şu anda çalışmalarımızı yapıyoruz. İçeride savcılık hala bazı incelemeleri yapıyor. Ama Allah nasip ederse en geç 3 ay içerisinde bu hastaneyi yeniden aynı şekilde faaliyete geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu süre içerisinde sağlık hizmetlerinin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin genel konsepte çevrilerek sürdürüleceğini aktaran Memişoğlu, "Şu anda buradan 1,5 kilometre ilerde olan hastanemizde fizik tedaviyi biraz azaltarak, genel hastane konseptiyle acil ve diğer tüm branşlarla ilgili hizmeti vermeye başladık. Hatta şöyle şöyleyeyim, normal mesai haricinde bu inşaat bitinceye kadar ikili olarak, 22.00'ye kadar hem poliklinik hem ameliyat hizmetlerini vermeye başlıyoruz. Buradaki sağlık hizmetinin herhangi bir aksaklığa meydan vermeden Allah'ın izniyle sunmaya devam edeceğiz. Bütün ekibe teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Şu anda savcılığın soruşturması devam ediyor"

İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, yangın sonrasında bir saat içerisinde 190 ambulansla hastaların naklinin gerçekleştirildiğini, herhangi bir sorun çıkmadan yapıldığını aktararak, "Burada birçok kahramanlık hikayesi oldu ama şunu şöyleyeyim, bu millet böyle felaket ve acılarda bir araya gelmesini beceriyor. Bunun en iyi örneğini burada yaşadık. Çünkü benzer yangınlar bazı gelişmiş ülkelerde olduğu zaman birçok can kaybı ve yaralanmalar oluyor ama bunu Allah'ın izniyle, yardımıyla hiçbir yaralanma ve ölüm olayı olmadan atlattık." diye konuştu.

Şu anda savcılığın yangına ilişkin soruşturma yürüttüğünü, hastanenin bazı bölümlerindeki incelemelerin devam ettiğini dile getiren Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bu soruşturmanın neticesini bekliyoruz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, bizim İstanbul'da yeni yaptığımız hastanelerin hepsinde yangın güvenliğiyle ilgili önlemler maksimum seviyede alınıyor. Bu hastane de esasında yangınla ilgili önlemlerimiz var. Zaten bunun neticesinde de can kaybının olmadığını düşünüyorum. Tabii incelemeler, analizler, soruşturmalar neticesinde hem yangının nedeni hem bunun oluş şekli savcılarımız ve soruşturmacı arkadaşların raporları doğrultusunda basınla paylaşılacak Sayın Bakan Beyin söylediği gibi. Biz sadece burada sağlık hizmetini millete aksatmadan nasıl vereceğimizi planladık. bu konuda gerçekten hem bu yangını yaşayan insanların aynı zamanda kahramanlık gören insanların da iki gün içinde 300 yataklı bir fizik tedavi hastanesini genel hastane haline getirmesini göreceksiniz. Çok büyük özveri ve birliktelik sergilediler. Tabii diğer soruşturmalar neticesi kamuoyuyla paylaşılacaktır. Biz açıkçası sağlık tarafına bakıyoruz bu işin."

Yangınla ilgili her türlü önlemi aldıklarını aktaran Memişoğlu, bu konudaki standartları yüksek tuttuklarını söyledi.

Memişoğlu, aynı zanda da her hastanede yangın tatbikatları yaptıklarını belirterek, "Ama tabii ki bunlar yeniden gözden geçirilir. Yani bizim her hastanemizin kendisine göre afet planları var. Afet planları doğrultusunda tatbikatlar da yapılır. Bu tür yerler bizim için hassas bölgeler. Emin olun Sağlık Bakanlığı bu standartları çok iyi geliştirmiş durumda. Zaten bu da bu yangınla gösterilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, hastanenin inşaatı sırasında da bir yangın çıktığını belirtmesi üzerine Memişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Savcılar her türlü tahkikatı yapacaktır. Hata var mı, oluş nedeni nedir, bunun sonucunda teknik olarak önlenebilir mi önlenemez miydi bu hususların tabii soruşturmacısı Sayın Başsavcımız. Bu husus açıkçası bizim çok takip ettiğimiz ama birebir bizimle ilişkili olmayan bir husus. Bizim hususumuz şu anda sağlık hizmetini bu millete aynı şekilde nasıl devam edebiliriz. Çünkü bu bölgedeki bu hastane gerçekten çok büyük bir fonksiyon gören eğitim ve araştırma hastanesi. Günde 5 bin kişiye kadar hizmet verilen, acili çok önemli olan bir hastane. Bu bölge özellikle hastane anlamında yeniden yapılanma aşamasında. Çok yakın Sultangazi'de 600 yataklı bir hastane yakın zamanda hizmete girecek. Bu bölgedeki insanların sağlık hizmeti nasıl alacağını planladık ve bunun karşısında da fizik tedavi hastanesini 300 yataklı olarak genel hastane konseptine dönüştürüp acil servisleri de orada açtık. Milletimiz 2-3 aylığına oradan hizmet alacak. Böylece biz buradaki sağlık hizmetini aksatmamaya çalışıyoruz. Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda bu hastanemizi de 3 ay içerisinde hizmete açacağız yeniden."

Açıklamanın ardından, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi yangının ardından ilk kez basın mensuplarına gezdirildi.

Kaynak: AA