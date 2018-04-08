Taksim Camii'nde kaba inşaatın yüzde 90'ı tamamlandı

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Camii inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzası taşıyan caminin ana kubbe ile otopark bölümünde çalışmalar sürüyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, cami inşaatının geçen yıl Şubat ayında başladığını hatırlattı.

Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirten Demircan, ''Kaba inşaatın yüzde 90'ı bitti. Böylelikle camimizin yüzde 40'ı tamamlanmış oldu" dedi.

İnce işçilik kısmına geçiliyor

Demircan, caminin yapımının yeni bir teknolojik yaklaşımla sürdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

''Cami inşaatı hem yukarı doğru hem de aşağıya doğru devam etti. Yukarıda ana kubbenin yakın zamanda kapandığını görüyoruz. En alt katta da temel tamamlanıyor. Caminin kaba inşaatını hızlı bir şekilde, çevreyi de çok rahatsız etmeden tamamlama noktasına geldik. Bundan sonra minarelerin, iç süslemelerin yapımının yer aldığı süreç başlayacak. İnce işçiliğin devam ettiği Taksim Camii sürecine gececeğiz.''

''Birçok kişi güzel bir eser olduğununa kanaat getiriyor''

İnsanların caminin mimarisinin Taksim'e yakıştığını, buradaki silüete uyduğunu, hem klasik hem modern yaklaşımıyla güzel bir eser olacağına kanaat getirdiklerini dile getiren Demircan, "Bu da bizi sevindiriyor. Cami bittiğinde çok değişik silüetleri burada görmüş olacağız. Taksim Meydanı'ndan baktığımızdan bir yandan cami, bir yandan kilise göreceğiz. İstanbul'un merkezinden doğru bir fotoğrafı da gösterme fırsatımız olacak'' dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, caminin açılmasıyla Taksim'de sosyal hayata canlılık ve renklilik katacağını anlattı.

''Dünyadaki meydanlarda mabetler var. Burası da Beyoğlu'na gelen turistlerin özellikle ziyaret etmek istedikleri bir mabet olarak da ortaya çıkacak. Beyoğlu'nda bulunan mescitler çok küçük olduğu için turistlerin ilgisini çeken mekanlar değiller. Bunun yanında Taksim'de büyük toplanma ve namaz kılma yerine ihtiyaç vardı. Özellikle bu mabedin bölgede cuma namazları, bayram namazları için ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Farklı dinler, farklı diller, farklı kültürlerin, kültürün, sanatın yaşadığı ve yaşatıldığı Beyoğlu'nda, önemli bir eksik tamamlanmış olacak. Cami meydanın daha fazla rağbet görmesine katkı sağlayacak.''

Kaynak: AA