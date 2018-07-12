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Taksim Camii'nde aynı anda 2 bin 500 kişi namaz kılabilecek

İnşaatına Şubat 2017'de başlanan Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı. Çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.

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Taksim Camiinde aynı anda 2 bin 500 kişi namaz kılabilecek

Taksim Camii'nin yapımı 17 Şubat 2017'de başladı, açılışı için geri sayım sürüyor.

Bittiğinde İstanbul'un sembol camilerinden biri olacak. Cami inşaatında gelinen son durum, havadan görüntülendi.

Ana kubbe daha önce tamamlandı. Yanında bulunan kubbelerin de üzeri kurşunla kaplanmaya başlandı. 

Tamamlandığında aynı anda 2 bin 500 kişi namaz kılabilecek.

Taksim Camii'nin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre, kubbe yüksekliği ise 9,6 metre olacak. Cami sadece ibadet için kullanılmayacak. 

Projeyle konferans ve sergi salonları gibi alanlar da tasarlandı.  875 metrekare zemine oturan camide otopark alanı da geniş tutuldu. Yer altındaki üç katta toplam 165 araç için park yeri bulunacak. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: taksim camii, İstanbul
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