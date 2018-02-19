  • 19 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.761
    EURO 4.67
  • BIST 116326.26
    ALTIN 162.927
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Taksim Camii kubbesine kavuşuyor

Taksim Camii kubbesine kavuşuyor

Temeli yaklaşık bir yıl önce atılan Taksim Camii aralıksız süren çalışmaların ardından ana kubbesine kavuşuyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Taksim Camii kubbesine kavuşuyor

Kırk dokuz yıldır yapılıp yapılmaması ile ilgili süren tartışmaların ardından 19 Ocak 2017 tarihinde İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nda görüşülüp onaylanan Taksim Camii ana kubbesine kavuşuyor.

Ana kubbenin demir iskeletinin son durumu ise havadan çekilen görüntüler ile ortaya çıktı. Görüntülerde Taksim Meydan’ında camii siluetinin tamamen belirgin olduğu görüldü. 

Camii’nin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre kubbe yüksekliği 9,6 metre toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olacak. 

Bu yüksekliğin özellikle diğer dini mabetlerin yüksekliği dikkate alınarak projelendirildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: taksim camii, taksim cami, kubbe
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER