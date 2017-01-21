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Taksilerde indi-bindi uygulaması başladı

Yeni uygulamayla minimum yolculuk ücreti 8 lira 70 kuruş oldu

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Taksilerde indi-bindi uygulaması başladı
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İstanbulluların taksicilerle yaşadığı en büyük sorun olan, kısa mesafeli yolculuklara dair şikayetler tarih oluyor.

Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi'nin kararıyla, taksilerde indi bindi uygulaması resmen başladı.

Binlerce taksici, taksimetrelerini yeni sisteme ayarlatmak için kuyruğa girdi.

Artık taksilerde kısa mesafe yolculuklar, 8 lira 70 kuruşun altında kalırsa bu tutara tamamlanacak.

Tüketiciler Derneği, yeni uygulamayı yargıya taşımaya hazırlanıyor ancak İstanbullular memnun.

Peki bu uygulamaya rağmen kısa mesafeden kaçınan taksiciler çıkarsa ne olacak?

İki defa kısa mesafe müşterisi almayan taksicinin tespiti halinde toplu taşıma araç belgesine 1 ay süreyle el konulacak.
 

Etiketler: istanbul taksi indi bindi uygulaması, İstanbul
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