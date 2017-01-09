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Taksiciyi darbedip taksisini yaktılar

Adana'da çağırdıkları taksiyi ıssız bir yerde durduran şüphelilerin, sürücüyü darbedip aracı yaktıktan sonra kaçtıkları öne sürüldü

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Taksiciyi darbedip taksisini yaktılar
Adana'da çağırdıkları taksiyi ıssız bir yerde durduran şüphelilerin, sürücüyü darbedip aracı yaktıktan sonra kaçtıkları öne sürüldü.
 
İddiaya göre iki şüpheli, ismi öğrenilemeyen bir taksiciyi cep telefonundan arayarak merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'ne çağırdı.
 
Şüpheliler, bindikleri 01 T 0299 plakalı taksiyi Balcalı TOKİ konutları yönünde ıssız bir yerde durdurarak taksiciyi aşağı indirdi.
 
Kıyafetlerini soyarak iç çamaşırı ile bıraktıkları taksiciyi darbeden şüpheliler, daha sonra taksiyi ateşe verdi.
 
 
Şüpheliler, kendilerini bekleyen başka bir araçla olay yerinden kaçtı.
 
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen taksi hurdaya döndü.
 
Taksici, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
 
Polis ekipleri, eşkalini belirlediği şüphelileri bulmak için araştırma başlattı. AA
Etiketler: taksiciyi darp ettiler
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