Taksiciler ve vatandaşların iletişimi için yeni uygulama

İTEO'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos'ta taksicilerin telefonlarına yüklemeye başlanacak uygulamada, taksiciler için mesleki duyurular, anlaşmalı kurumlar ile yapılan kampanyalar, tarihi-turistik yerler ve lezzet durakları gibi bölümler yer alacak. Uygulamada yerli-yabancı turistlere destek olabilmek amacıyla tarihi-turistik yerler ve İstanbul’un önde gelen restoranlarına da yer verilecek.

Uygulama sayesinde, terör saldırıları gibi olaylarda emniyetle yapılacak iş birliği çerçevesinde, aranan kişilerin fotoğrafları da İstanbul’da çalışan taksicilerin telefonlarına gönderilecek. Bu çalışmayla aranan kişilerin taksiciler tarafından tanınarak polise ihbar edilmesi sağlanacak.

Uygulamada yer verilen "kayıp aranıyor" bölümüyle de kayıp kişilerin fotoğrafları taksicilerle paylaşılarak, bu kişilerin görülmesi durumunda polise bildirilmesine olanak tanınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTEO Başkanı Yahya Uğur, "Reina saldırısı sonrası teröristin dört taksi değiştirerek izini kaybettirmesi ve bizim o anda emniyet güçlerimize yardımcı olamamamız, bizleri harekete geçirdi. Hazırladığımız akıllı telefon uygulaması ile artık ihtiyaç durumlarında aynı anda 40 bin kişiye ulaşma imkanımız var." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul’da 2016 verilerine göre sadece kayıp çocuk sayısının 15 bin 900 olduğunu belirten Uğur, şunları kaydetti:

"Her gün farklı sebeplerden dolayı ülkemizde yüzlerce kişi için kayıp başvurusunda bulunuluyor. Biz İstanbul taksicileri olarak günde 1 milyon 500 bin kişiyi bir yerden bir yere ulaştırıyoruz. Bu seferler sırasında çeşitli vesileler ile müşterilerimizle sohbet etme imkanımız oluyor. Olur ki bir kayıp yakınına yardımcı olur, acısını dindiririz diye uygulamamızda ‘kayıp aranıyor’ bölümümüze yer verdik. Kayıp yakınları bizlere 444 15 23 numaralı telefonumuzdan ulaşabilir."