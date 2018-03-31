Takla atarak karşı şeride geçen otomobil 3 araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Akhisar'dan Manisa istikametine giden 39 yaşındaki Süleyman Cengiz yönetimindeki 45 DZ 833 plakalı otomobil, Saruhanlı ilçesi Hacıharmanlı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Takla atarak karşı şeride geçen otomobil, önce karşı yönden gelen 42 yaşındaki İbrahim Aydın'ın kullandığı 45 DM 339 plakalı otomobile, ardından 33 yaşındaki Mustafa Kırcı idaresindeki 45 NJ 124 plakalı otomobile ve 41 yaşındaki Mustafa Gencer yönetimindeki 45 UA 9618 plakalı otomobile çarptı.
Takla atan otomobilin sürücüsü Cengiz olay yerinde yaşamını yitirdiği trafik kazasında, sürücülerden Aydın ile yanındaki Fatma Aydın ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı 2 yaralı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
Kaynak: AA