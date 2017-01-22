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Buradasınız : » » 'Takdir ve saygıyı hakeden Türkiye, Avrupa'nın kapısıdır'

'Takdir ve saygıyı hakeden Türkiye, Avrupa'nın kapısıdır'

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Kiss, 'Takdir ve saygıyı hakeden Türkiye, Avrupa'nın kapısıdır.' dedi.

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Takdir ve saygıyı hakeden Türkiye, Avrupanın kapısıdır

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, "Takdir ve saygıyı hakeden Türkiye, Avrupa'nın kapısıdır. Belirleyici bölgesel faktör ve günümüz zorluklarında terörizmle mücadele ve uluslararası göç yönetiminde anahtar öneme sahip Avrupa müttefikidir." dedi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda, iş kadını Demet Sabancı Çetindoğan'a "Macaristan Fahri Konsolosu" unvanı verildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı yetkilileri, Ankara'da görev yapan birçok diplomat ve gazetecinin katıldığı davet, İtalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Macar öğrenciler için saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Kiss, yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve Suriye'deki savaşa dikkati çekti.

Kiss, "Türkiye milyonlarca göçmenin kabul edilmesinde aktif rol üstlenmekte ve terörizmin kendini gösterdiği çeşitli şekillere karşı mücadele sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de son dönemde düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için üzüntü ve taziyelerini ifade eden Kiss, "Hisleri paylaşmanın ötesinde terörizmin her şeklini kınıyoruz ve Türk dostlarımızı terörizme karşı mücadelede destekliyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Kiss, konuşmasına şöyle devam etti:

"Takdir ve saygıyı hakeden Türkiye, Avrupa'nın kapısıdır. Belirleyici bölgesel faktör ve günümüz zorluklarında terörizmle mücadele ve uluslararası göç yönetiminde anahtar öneme sahip Avrupa müttefikidir. Tüm bunların yanında Macaristan'ın kararlı görüşü, AB genişleme sürecinin sürdürülmesine günümüzde daha fazla ihtiyaç olduğudur. Çünkü Avrupa böylelikle küresel bir etken haline gelebilir. Bununla uyumlu olarak AB-Türkiye ilişkilerinin olabildiğince sıkılaştırılması ve katılım müzakerelerinin sürdürülmesi de yurdumuzun fevkalede menfaati ve gayretidir."

Etiketler: Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Kiss, Gabor Kiss
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