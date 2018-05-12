TAI'den hava ve savunmada yerlileşme atağı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), ülke savunmasına en üst düzeyde katkı sağlayabilmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

Ürünlerin yurt içinde milli imkanlarla geliştirilip üretilmesiyle ilgili projeler yürütüyor.

Bunun için de tüm birimlerin katılım sağladığı bir çalışma grubu oluşturdu.

Yerlileşme seferberliği

Bir süredir üzerinde çalıştığı Özgün Ürünlerinde Kullanılan ve Öncelikli Yerlileştirilmesi Planlanan Ürünler Raporu'nu da tamamladı.

Atak helikopteri, Anka İnsansız Hava Aracı, Hürkuş Temel Başlangıç ve Eğitim Uçağı gibi başarılı platformları geliştirerek kullanıma sunan TAI, yerlileşme seferberliğine hazırlanıyor.

Yeni milli ürünler yolda

Gelecek dönemde yürüttüğü çalışmalara Milli Muharip Uçak, Hürjet, T625 helikopteri, Small-GEO haberleşme uyduları, yeni nesil askeri ve sivil maksatlı helikopter platformları gibi özgün ürünleri dahil edecek.

Yurt içindeki firmalarla iş birliği içinde yerlileştirme ve millileştirme çalışmaları sürdürülerek her bir ana kalem için ihtisas sahibi olacak şirketler oluşturulması hedefleniyor.

63 farklı kurum/kuruluşla söz konusu ürünler için ilk aşama görüşmeleri yapıldı.

Öncelikli 14 teknoloji alanı

İtki sistemi, hidrolik pompalar, iniş takımları, hareketlendiriciler, silah sistemleri ve hassas döküm süreçleri gibi 14 farklı öncelikli teknoloji alanını içeren yerlileştirme faaliyetleri detaylandırılıyor.

Bu süreçte, ulusal destek mekanizmalarından da azami ölçüde yararlanılması hedefleniyor.

6 farklı kalem için stratejik ürün desteği duyurusu yapıldı ve 10 farklı konu için de stratejik ürün başvurusuyla ilgili hazırlıklar yürütülüyor.

Türkiye, küresel oyuncu haline gelecek

Bunun yanında, uzmanlığı uygun değerlendirilen 5 farklı firmanın ilgili teşviklerden yararlanabilmesi için TAI desteğini sundu.

Şirket bu yerlileştirme girişimiyle Türkiye'deki havacılık ve uzay ekosistemini olgunlaştırmayı, güçlü bir tedarik zincirine sahip küresel oyuncu olmayı hedefliyor.

Kaynak: AA