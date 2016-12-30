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Tahliye edilen sivillere yardım eli

Biz Ümmetiz Platformu ve Avrasya Vakfınca, Halep'ten tahliye edilerek İdlib'e gelen 2 bin aileye gıda, mont, ayakkabı, mama, battaniye ve çocuk bezi ulaştırıldı.

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Tahliye edilen sivillere yardım eli

Biz Ümmetiz Platformu ve Avrasya Vakfınca, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilerek, İdlib'e getirilen 2 bin aileye gıda, mont, ayakkabı, mama, battaniye ve çocuk bezi ulaştırıldı.

Avrasya Vakfı Suriye çalışmaları koordinatörü ve Biz Ümmetiz Platformu sözcüsü Ayhan Altıntaş,  yaptığı açıklamada, Halepli ailelerin yanında olduklarını söyledi.

Suriye'deki olayların başladığı andan itibaren sivillerin yardımına koştuklarını dile getiren Altıntaş, "Halep'teki kuşatmadan çıkıp güvenli bölgelere gelen Halepli ailelerinde yanında oluyoruz. Tahliyeler sürecinde takip ettiğimiz İdlib'e gelen burada çadır ve boş binalara yerleşen ailelere gıda, mont, battaniye, çocuk bezi ve ayakkabı dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.

Altıntaş, tahliye edilen aileleri yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, "Bölgeyi görüp ona göre hareket ediyoruz. Kış şartlarının aileleri iyice zorladığını görüyoruz en çok küçük yaştaki çocuklar etkileniyor. Türkiye'nin birçok bölgesindeki bağışçıların destekleriyle temin edilen insani yaşam malzemeleri ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam sürdükleri bölgelere elden teslim ediliyor." diye konuştu.

Etiketler: Biz Ümmetiz Platformu, Avrasya Vakfı, suriye, insani yardım
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