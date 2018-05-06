Taha Akgül ve Soner Demirtaş Avrupa Şampiyonu oldu

Millilerimiz, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanmaya ve destan yazmaya devam ediyor.

Şampiyona, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde yapıldı ve 7 gün sürdü.

2016 Rio Olimpiyatları'nda üçüncü olan Soner Demirtaş, finalde Dağıstan asıllı Fransız Zelimkhan Khadjiev ile altın madalya mücadelesi verdi.

Kaspiysk kentindeki Ali Aliyev Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk devresini 1-0 önde tamamlayan milli güreşçi, minderden 2-0 galip ayrıldı.

Üst üste 3. kez altın madalyanın sahibi olan Soner Demirtaş, Türk bayrağıyla şampiyonluk tutu attı. Milli güreşçi, daha sonra Türk bayrağını mindere sererek secdeye gitti.

Dağıstan'da serbest stilde altın madalya kazanan ilk milli güreşçi olan Soner Demirtaş, şampiyonluğu ailesine armağan etti.

Taha Akgül 6. kez Avrupa şampiyonu

Erkekler serbest stil 125 kiloda ise Taha Akgül, Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonanın son müsabakasında olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.

Taha, karşılaşmanın ilk devresini 1-0 önde tamamladı. Kontrollü güreşen Taha, müsabakayı 2-1 kazanarak altın madalyaya uzandı.

Milli güreşçi, 6. kez Avrupa şampiyonu olarak Türk sporcular arasında serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi.

Taha ayrıca geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finalde yenildiği Petriashvili'den rövanşı aldı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

Kaynak: AA, TRT Haber