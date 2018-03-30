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Buradasınız : » » "Tacizci" diye yakalandı, FETÖ'cü çıktı

"Tacizci" diye yakalandı, FETÖ'cü çıktı

Bursa'da lise öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla yakalanan şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kapatılan yurtlarında yöneticilik yaptığı gerekçesiyle arandığı ortaya çıktı.

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&quot;Tacizci&quot; diye yakalandı, FETÖcü çıktı

Gürsu ilçesinde lise öğrencileri D.A. ile C.Ş., dolmuşta bir kişinin kendilerini taciz ettiği iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu.

Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi kısa süre sonra gözaltına aldı. Şüpheli, jandarma ekiplerine yanında avukatı olmasına rağmen kimliğini kaybettiği iddiasıyla kardeşi Ö.T.'nin kimliğini verdi.

Zanlının verdiği bilgilerden şüphelenen ekipler, yakınlarının kimlik bilgilerinden şüphelinin D.T. olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmada D.T.'nin "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan" arandığı, FETÖ'nün Çorum'daki yurtlarında yönetici olarak çalıştığı öğrenildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: tacizci, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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