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Tabanca gizlenen uzaktan kumandalı bölme polisi bile şaşırttı

İstanbul'da uygulama yapan polis ekipleri, bir aracın ön konsolundaki teybin altında uzaktan kumanda açılan gizli bölmede 2 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.