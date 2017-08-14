  • 14 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Suudi Prens Suud ve ailesi 300 bavulla Bodrum'da

Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud ve ailesi tatil için Bodrum ilçesine gitti.

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Suudi Prens Suud ve ailesi 300 bavulla Bodrumda

Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud ve ailesi tatil için Bodrum ilçesine gitti.

Prens ve ailesinin içerisinde olduğu özel uçak, akşam saatlerinde Milas-Bodrum Havalimanına yoğun güvenlik önlemleri altında indi.

Havalimanın apron kısmına yanaştırılan uçağın gelişi sırasında polis, jandarma ve özel güvenlik görevlilerince önlem alındı. Güvenlik güçleri, basın mensuplarının da bölgeden görüntü ve fotoğraf almamaları için çaba sarfetti.

Uçağın inişinin ardından havalimanı içerisinde bekleyen 6 VIP araç ve bir otobüse binen aile, iki polis otosu ve güvenlik görevlileri eşliğinde Bodrum ilçesine hareket etti. Aileye ait yaklaşık 300 bavul ve 30 bisikletin de olduğu eşyalar saatler süren çalışmanın ardından kamyona taşındı.

Eşyalar kraliyet ailesinin tatilini geçireceği Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'ndeki villaya götürülürken, Suud ve ailesi Bodrum'da gece gezinti yaptı. İlk olarak Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki Palmarina'da gezen aile, marina içerisindeki bir kafede kısa bir süre oturdu. Suud ve beraberindekiler burada yaklaşık 10 dakika kaldıktan sonra kalacakları otele hareket etti.

Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud ve ailesinin yaklaşık bir hafta ilçede tatil yapacağı ve özel bir tekneyle mavi tura çıkacağı öğrenildi.

Etiketler: bodrum, Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Su, Milas-Bodrum Havalimanı
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