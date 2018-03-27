Sütbank mağdurlarına "hayvan yemi" ile ödeme

Konya'nın Karapınar ilçesinde üyelerinin parasını ödemediği iddiasıyla nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatılan "DKC Hayvancılık"ın mağdurları paralarının iadesini istiyor.

İlçede yem üreticisi A.D'nin 2015 yılında "DKC Hayvancılık" adı altında kurduğu çok ortaklı süt üretimi platformuna katılan yaklaşık bin 500 üye, ineklerin öldüğü gerekçesiyle yaşadıkları mağduriyetin şokunu yaşıyor.

Üyeler, "dkchayvancilik.com" internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından "İnek kiralama projemiz" başlığı altında; cazip yatırım, sıfır risk ve yüksek kar amacıyla sisteme girdi.

Farklı zamanlarda yaptığı sözleşmeyle toplamda 28 inek kiraladığını anlatan süt bankacılığı mağduru B.Y., 198 bin lira para yatırdığını, her ayın 25'inde süt parası almaya başladığını aktardı.

"Son aylarda ödemeler aksamaya başladı"

B.Y., nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında soruşturma başlatılan A.D.'nin, kendisine çiftliği gezdirdiğini ve gördüklerinden etkilendiğini anlattı.

"Çağırdıkları mağdurlara yemek yedirip, sözleşmeleri ve teminat senetleri karşılığında uzun vadeli senet teklif ediyorlar. Hatta bazılarına hayvan yemi vermişler. Yem üretimi yaptığı için elinde kalan malı güya borcu karşılığında ödüyor. Çok sayıda üyesi olduğunu sonradan öğrendim. Çok şaşırdım, '30-40 üyemiz var' diyorlardı."

Çiftlikteki ineklerin kime ait olduğunu bilmediklerini ifade eden B.Y., yerleşkenin çok sayıda hayvanı barındırmasının mümkün olmadığına dikkat çekti.

Kaynak: AA