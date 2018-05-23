Süryanilere ait 50 taşınmazın mülkiyet sorunu çözüldü

Midyat Süryani Deyrulumur Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, manastır, kilise ve Süryani mezarlığı vasfındaki taşınmazların tapularının vakıflarına devredildiğini, 50 taşınmaz malın mülkiyet ihtilafını çözen bu düzenlemenin çok büyük önem taşıdığını söyledi.

Ergün, 2014'te Mardin'in büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla yaşanan süreçte sıkıntı meydana geldiğini, köy tüzel kişiliği adına kayıtlı kilise, manastır ve mezarlıkların Hazine'ye devredildiğini belirtti.

Vakıf başkanı Kuryakos Ergün, Daha sonra bunların Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edildiğini, yaptıkları itirazlar sonucunda tapuların Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildiğini anımsatttı.

"Devletimizin gösterdiği yaklaşım takdire şayandır"

50 taşınmaz mülkiyetin ihtilafını çözen bu düzenlemenin önemli olduğunu belirten Ergün, "Sorunumuzun çözümüne başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimiz tarafından gösterilen bu yaklaşım her türlü takdire şayandır. Bu vesile ile sorunun çözümü için Vakıflar Kanunu'nun geçici 11. maddesindeki taşınmaz mal iadesi sürecinde olduğu gibi vakfımıza desteğini esirgemeyen öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimize, kurumlarımıza ve düzenlemede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz." dedi.

Ortaya çıkan sorunun çözümü için gereken yasal düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile hazırlandı. Mecliste kabul edildikten sonra 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA