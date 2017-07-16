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Sürücüsü uyuyan minibüsün çarptığı trafik polisi şehit oldu

Konya'nın Kadınhanı ilçesi girişinde, sürücüsü uyuyan minibüsün çarptığı trafik polisi hayatını kaybetti.

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Sürücüsü uyuyan minibüsün çarptığı trafik polisi şehit oldu

Konya'nın Kadınhanı ilçesi girişinde, sürücüsü uyuyan minibüsün çarptığı trafik polisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, R.Ö'nün (35) kullandığı 04 DC 429 plakalı minibüs, Konya-Kadınhanı karayolu ilçe girişinde yol denetimi yapan trafik polisi Erkan Kurşun'a (40) çarptı.

Kazada polis memuru Kurşun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çarpmanın şiddetiyle şehit polisin şapkasının, minibüsün koltuğuna düştüğü görüldü.

Kaza sırasında uyuduğu iddia edilen minibüs sürücüsü, gözaltına alındı.

Kadınhanı Kaymakamı Ercan Çiçek, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Etiketler: Konya, trafik polisi
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