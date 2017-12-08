Sürücülere kar ve buz uyarısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Soğuk havalarda karlı ve buzlu yollara göre araçlarımızı hazırlayıp trafiğe çıkmalıyız. Karlı havalarda özel araçlar yerine toplu taşıma araçları kullanılmalı" uyarısında bulundu.

Bu yılın 10 ayında 344 bin 332 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 3 bin 21 vatandaş hayatını kaybetti.

En fazla trafik kazası temmuzda gerçekleşti.

Trafik kazalarının 46 bin 623'ü bir aracın diğerine yandan çarpması sonucu oldu. 162 bin 532 kaza ise sürücü kusurlarından kaynaklı.

Apaydın, sürücülere uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

"Soğuk havalarda karlı ve buzlu yollara göre araçlarımızı hazırlayıp trafiğe çıkmalıyız. Aksi halde istenmeyen kazalarla her zaman toplum olarak üzülmek zorunda kalıyoruz. Araçların kışlık bakımı yaptırılmalı. Hem ticari araçlar hem de özel araçlar kış lastiklerini kesinlikle takmalı. Bana bir şey olmaz diyerek yapılan ihmaller trafik kazasına davetiye çıkarıyor. Trafikteki ihmaller hem bizi hem de yoldaki tüm vatandaşları tehlikeye sokuyor."

Kaynak: AA